Kaşarlı kabak lazanya tarifi: Kaşarlı kabak lazanya nasıl yapılır?

Sağlıklı beslenip formuna dikkat etmek isteyenler kaşarlı kabak lazanya tarifi ile sofralarını lezzetlendiriyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kaşarlı kabak lazanya tarifi arıyor ya da kaşarlı kabak lazanya nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kaşarlı kabak lazanya tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Kaşarlı kabak lazanya tarifi

Kaşarlı kabak lazanya malzemeleri

Kıymalı harcı için:

1 yemek kaşığı tereyağı

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 adet orta boy havuç

250 gram domates

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yaprak taze fesleğen

3 dal taze kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı (silme)tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı sıcak su(200 ml)

Diğer katmanlar için:

400 gram kaşar peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

3 adet kabak

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kaşarlı kabak lazanya yapılışı

Tüm malzemelerinizi hazırlayın. Kıymalı harcı hazırlamak için tencerenin içerisine tereyağını alın, ısınıp eridikten sonra içerisine kıymayı ilave edin ve kavurmaya başlayın. Kıyma renk aldıktan sonra üzerine ince ince kıymış olduğunuz sarımsak ve soğanı ekleyin. Soğan yumuşayınca havucu da ekleyin. Birkaç dakika daha bu şekilde kavurun. Ardından salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Küp küp doğranan domatesleri, kıydığınız fesleğen yapraklarını ve taze kekiği de ilave ederek pişirmeye devam edin. Domatesler suyunu salıncaya dek orta-kısık ateşte pişirin. Son olarak baharatları ve suyunu ekleyin. Ardından kapağını kapatarak bu şekilde kısık ateşte 6-7 dakika pişmeye bırakın. Bu sırada bir kase içerisine kaşar peyniri rendeleyin ve kenara alın. Kabakların uç kısımlarını ayıklayıp çok ince dilimler halinde uzunlamasına doğrayın. Dilerseniz bu aşamada soyacak kullanarak da dilimleyebilirsiniz. Kabakların kalın olmamasına özen gösterin, aksi takdirde fırında yeterince pişmeyebilir. Fırın kabının tabanını tereyağı ile yağlayın. Tuzlayıp karabiber serptiğiniz kabak dilimlerini tabana dizin. Kabak katmanın üzerine kıymalı harçtan bir miktar alarak dökün ve düzgünce yayın. Ardından rendelenmiş kaşar peynirin 1/4'ünü kıymalı harcın üzerine yayın. En üst katmanda kabak dilimleri olacak şekilde kıymalı harç bitinceye dek katmanları eklemeye devam edin. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirin kalanını en üst katmana güzelce yayın. Önceden ısıtılmış 180 derecede fanlı fırında 15 dakika, sadece üst ızgara açık olarak 5 dakika daha pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 15-20 dakika kadar dinlendirin ve arzuya göre kekik dalları veya fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis edin.



