Kaşarlı makarna tarifi ve yapılışı: Kaşarlı makarna nasıl yapılır?

Makarna ve kaşarın eşsiz uyumunu tadanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız kaşarlı makarna tarifi, evde yapılabilen en pratik öğünlerden birisi. Peki, kaşarlı makarna nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Kaşarlı makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KAŞARLI MAKARNA TARİFİ

Kaşarlı makarna malzemeler

Spagetti

Kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Su

Domates sosu

Kaşarlı makarna yapılışı

Öncelikle yapacağınız makarnanın miktarına uygun bir şekilde tencerede sıcak su kaynatmalısınız. Sıcak su kaynarken içine tuz atılmalıdır. Sıcak su tam olarak kaynadıktan sonra tercihen yumurtalı makarna kaynar suyun içine atılır. Makarna atıldıktan sonra da bir miktar tuz atılması gerekmektedir. Makarna yaklaşık 12-13 dakika orta ateşte kaynadıktan sonra süzgeç yardımıyla makarna süzülür. Tencereye tereyağı atılarak kavrulur, kavrulan tereyağın içine daha önce süzdürülen makarna eklenir. Domates sosu isterseniz tereyağıyla birlikte domates sosunu da kavurabilirsiniz. Son olarak ince ince rendelenen kaşar peynirleri makarnanın üzerine dökülür.



