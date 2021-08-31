Kaşarlı makarna tarifi ve yapılışı: Kaşarlı makarna nasıl yapılır?
Hem pratik hem de lezzetli bir öğün için akla ilk gelen makarna oluyor. Makarnayı daha da lezzetlendirmek istiyorsanız kaşarlı makarna tarifi tam size göre olacak. Peki, kaşarlı makarna nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pratik ve lezzetli kaşarlı makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
31 Ağustos 2021, Salı 10:17 Son Güncelleme:
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Makarna ve kaşarın eşsiz uyumunu tadanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız kaşarlı makarna tarifi, evde yapılabilen en pratik öğünlerden birisi. Peki, kaşarlı makarna nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Kaşarlı makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KAŞARLI MAKARNA TARİFİ
Kaşarlı makarna malzemeler
- Spagetti
- Kaşar peyniri
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Su
- Domates sosu
Öncelikle yapacağınız makarnanın miktarına uygun bir şekilde tencerede sıcak su kaynatmalısınız. Sıcak su kaynarken içine tuz atılmalıdır. Sıcak su tam olarak kaynadıktan sonra tercihen yumurtalı makarna kaynar suyun içine atılır. Makarna atıldıktan sonra da bir miktar tuz atılması gerekmektedir. Makarna yaklaşık 12-13 dakika orta ateşte kaynadıktan sonra süzgeç yardımıyla makarna süzülür. Tencereye tereyağı atılarak kavrulur, kavrulan tereyağın içine daha önce süzdürülen makarna eklenir. Domates sosu isterseniz tereyağıyla birlikte domates sosunu da kavurabilirsiniz. Son olarak ince ince rendelenen kaşar peynirleri makarnanın üzerine dökülür.