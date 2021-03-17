Kasayı açamayınca sadaka kutusunu çaldı
Bursa'da bir dönerciye giren kişi paraların bulunduğu kasayı açamayınca sadaka kutusunu alarak kayıplara karıştı. Sadaka kutusunun alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
17 Mart 2021, Çarşamba 14:57 Son Güncelleme:
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İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana gelen olayda kimliği belirsiz şüpheli, dönerci dükkanının camını kırarak, içeri girdi. Paraların bulunduğu kasayı elindeki bıçakla açmaya çalıştı. Başaramayınca da sadaka kutusunu alarak dükkandan uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına an bean yansıdı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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