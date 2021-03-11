Bilim & Teknoloji Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti

Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti

Bilim & Teknoloji

Kasetin mucidi Lou Ottens hayatını kaybetti

Müzik dünyasında çığır açan kasetlerin mucidi, Hollandalı mühendis Lou Ottens, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Ottens, 1960 yılında Philips’te ürün geliştirme mühendisi olarak çalışırken ekibiyle birlikte ses kasetlerini üretti.

11 Mart 2021, Perşembe 13:11 Son Güncelleme:
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Ailesi, Lou Ottens'in Hollanda'nın Kuzey Brabant eyaletine bağlı Duizel köyünde, 6 Mart Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

​1960 yılında dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden biri olan Philips'in ürün geliştirme biriminin başına geçen mühendis Ottens, ekibiyle birlikte kaseti geliştirmişti.

Hollandalı mühendisin 1963'te Berlin Radyo elektronik fuarında tanıtılan ve müziği erişilebilir hale getiren icadı, dünya çapında ses getirmişti.

Piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya çapında satılan kaset sayısının 100 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor.

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