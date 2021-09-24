Kaşık atmak, aşçılık mesleğine özgü ritüellerden biri olarak biliniyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, en güzel yemeği hazırlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için mücadele eden adayların tabaklarını değerlendiren Somer Şef, 23 Eylül Perşembe akşamında kaşık attı. Peki, Kaşık atmak ne demek? Şeflerin kaşık atması ne anlama gelir?

SOMER ŞEF KAŞIK ATTI!

MasterChef Türkiye’de 23 Eylül akşamı haftanın son dokunulmazlık mücadelesine daha sahne oldu. Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanınca, mavi takım içinde bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi.

MasterChef Türkiye’de, mavi takım yarışmacılarından bireysel dokunulmazlık için 40 dakika süre verildi ve ana ürünü patates olan en yaratıcı tabağı hazırlamaları istendi.

Sürenin sona ermesinin ardından Danilo, Mehmet ve Somer şefler, yarışmacıların hazırladıkları tabakları değerlendirdi ve Somer Şef, altı yarışmacı içerisinden en beğendiği tabağın, Eren’in tabağı olduğunu belirtti ve kaşık attı.

Şef Somer Sivrioğlu, olayın ardından "Dört sezondur ilk defa bu kadar erken kaşık atıyoruz" açıklamasında bulundu.

TV8 ekranlarında yer alan MasterChef Türkiye yarışmasında kaşık atma olayı daha önce sadece 3 defa yaşanmıştı. Şefler, 2019 MasterChef Şampiyonu olan Cemre, 2020 yılında ise, eleme finalinde Barbaros ve Emir’e kaşık atmıştı.





KAŞIK ATMAK NE DEMEK?

Kaşık atmak, aşçılık mesleği ile uğraşan şeflerin literatüründe olan bir gelenektir. Eğer bir şef, kaşık atarsa, bu “'Benim sana öğretecek bir şeyim yok' anlamına gelir.

Aynı zamanda bu durum şeflerin, öğrencilerinin yemeklerinde hiçbir kusur veya eksik bulamadıklarını gösterir.