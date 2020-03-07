Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel’in gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alan 'Muhalif' (The Dissident) adlı belgesel filminin Suudi yönetiminin ekonomik yaptırım korkusu nedeniyle Hollywood’da dağıtılamadığı iddia edildi. İsmi açıklanmayan kaynaklar, Hollywood dağıtım kurumlarının, CIA ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu kişi olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ekonomik misillemesinden çekindiğine işaret etti. Washington Post’ta aynı konuyla ilgili yer alan haberde, İnsan Hakları Vakfı tarafından finanse edilen filmin, sadece Suudi Arabistan hükümetinde bulunan en üst düzeydeki kişilerin emrettiği iddia edilen bir suçu değil, aynı zamanda Batılı şirketlerin Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Krallığı ile baskılarını sürdürmesine yol açacak şekilde iş yapmaya devam etmelerini hedef aldığı değerlendirmesi yapıldı. Haberde, 2018'de Hollywood'u ziyaret eden Suudi Prens Bin Selman'ın eğlence sektöründeki büyük şirketlerle yüzlerce milyon dolarlık yatırım anlaşmaları yaptığına da vurgu yapıldı.

Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı. Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

İlgili Haberler ABD Kongresi'nden Kaşıkçı cinayetine dair gizli belgelerin yayımlanması çağrısı







