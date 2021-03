Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, CNN Türk canlı yayınında Başak Şengül'ün sorularını cevaplandırdı. Cengiz, açıklanan raporun ve Kaşıkçı cinayetinde okların Prens Selman'ı göstermesinin kendisini çok şaşırtmadığını ancak adaletin tecelli edebilmesi için Prens Selman'ın ceza alması gerektiğini aktardı.

Cengiz ABD'nın Kaşıkçı raporu hakkında şunları söyledi:

"Bu karar aslında uzun süredir bekleniyordu. 1,5 yıl önce ilk rapor açıklandığında büyük etki yaratmıştı. ABD'nin raporun gizliliğini kaldırması da bunun teyidi oldu. Açıklananlar benim için sürpriz değildi ancak bunun ABD'den gelmesi önemli ve kritik durum."

SUÇLAMA VAR YAPTIRIM YOK

"Raporun bu kadar açık olmasına rağmen yaptırım olmaması tezat oluşturuyor. Ben adalet arıyorum. Bu şekilde adalet tecelli etti mi diye sorarsanız adalete giden yolda çok büyük ve önemli bir adım atılmış oldu diyebilirim. Ben kendi irademle başlamamış olsam da bu mücadeleyi yıllardır veriyorum. Bu raporum önemli olmadığını söyleyemeyiz. "

MESAJ SADECE ORTA DOĞU'YA DEĞİL TÜM DÜNYAYA

"ABD'nin yayınladığı bu rapor aslında sadece Suudi Arabistan'a ya da Orta Doğu'ya değil tüm dünyaya verilmiş bir mesajdır. Trump yönetiminin kabul etmediği bu gerçeklerin Biden yönetiminde açığa çıkması da Biden yönetiminin konu hakkında 180 derecelik bir dönüş yaşadığını göstertiyor.

Bu gecikmiş bir rapor. Bu açıdan da gerçek suçlular cezalandırılmazsa adalet tecelli edemeyecek. ancak süreç devam ediyor. Her an her şey olabilir. Ben adaletin er geç yerini bulacağını hissediyorum."

ATILACAK HUKUKİ ADIM KALDI MI?

"Bunu şu an için öngöremeyiz. Süreç benim için de çok tuhaf şekilde başladı. Filmlerde bile görmediğim olayı bir anda hayatımın merkezinde buldum. Daha önceden planlanmış bir mücadele değildi bu yüzden.

Süreç Türkiye'de başladı, ABD'de devam etti. Bunu tüm dünya kamuoyunun da sorgulaması lazım. Ve bunun sadece gazeteciler için değil Orta Doğu'da bugüne kadar öldürülmüş herkes için yapılması lazım."

Hukuki süreç nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama mevcut sistem el verdiği ölçüde bir sonuç çıkacak. Bu vicdanları rahatlatacak bir karar olur mu bilemiyorum.

TÜRKİYE MESAJI

"Bu yaşananları kimse için temenni etmiyorum ancak takdir-i ilahi diyorum. İlk günler çok zorlandım. Türkiye'de yürütülen araştırma, burada yapılan yardım ve kişi ve kurumların açıklamaları davanı seyri için çok önemliydi. Bu anlamda Türkiye'nin desteği çok büyük oldu. Belki burada şu mesaj verilebilir; Türkiye’de gerçekleşmiş olması yönüyle, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sağlama anlamında, kendime umut görüyorum. Gazeteciler de gerek Türkiye'de gerekse dünyada Cemal'in davasına çok önem verdi ve sahip çıktı. Bunun için de müteşekkirim."