Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı (MbS) eleştirmesinin ardından ABD'ye gitmek zorunda kalan ve Washington Post gazetesine köşe yazan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'a niye geldiği sorgulanıyor.

NBC News'a konuşan Kaşıkçı'nın arkadaşları, Suudi gazetecinin Washington'da korku içinde yaşadığını, Suudi Büyükelçiliğine giriş çıkışta arkadaşlarına SMS attığını söyledi.

Bir kadın arkadaşı, Kaşıkçı'nın Suudi diplomatik temsilciliklerine girmekten Washington'da bile korktuğunu aktardı. NBC News, durumu bilen dört kişiye dayanarak, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Kaşıkçı'nın Türkiye vatandaşı nişanlısıyla evlenebilmek için ihtiyacı olan boşanma belgelerini almaya çalıştığını kaydetti.

Buna göre Kaşıkçı, gerekli belgeleri ilkin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinden elde etmeye çalıştı, ama oradan İstanbul Başkonsolosluğu'na yönlendirildi.

Suudi arkadaşının bir arkadaşına göre bu yönlendirme, nişanlısını Kaşıkçı'nın bir tuzağa çekildiğine dair endişeye sevk etti. İki kaynağa göre İstanbul Başkonsolosluğu'na ilk gittiğinde ertesi gün geri gelmesi için randevu verildi. 2 Ekim'de tekrar başkonsolosluğa gittiğinde de ortadan kayboldu.

Diğer muhalifler, geçmişte Suudi Arabistan'ın en güçlü figürlerine çok yakın olan Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının, Suudi kraliyetinde siyasi krizin daha da derinleştiğini gösterdiği değerlendirmesini yaptı.