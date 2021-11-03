Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların gözü ekim ayı enflasyonun çevrilmişti. Sabah saatlerinde açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39 oranında yükseldi. Böylelikle Kasım ayı kira artış oranı da belli oldu…

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

Ekim ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, kasım ayına ait kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU!

Kira zammı TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre yapılıyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Buna göre kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılacak.

2021 KASIM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Konut kirası: 1000 TL

Kasım ayı kira artış oranı: Yüzde 17,09

Kasım ayı kira zammı tutarı: 170,9 TL

Zamlı ödenecek kira: 1.170,9 TL



