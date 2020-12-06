Ekonomi Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Aralık'ta başlayacak

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Aralık'ta başlayacak

Ekonomi

Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Aralık'ta başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

06 Aralık 2020, Pazar 14:10 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak" dedi.

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