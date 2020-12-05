Kasım ayında altın fiyatlarında tarihi düşüş

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki gerileme, yeni tip corona virüs (Kovid-19), aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti.

Yıl genelinde Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ekonomi yönetimlerinin salgının finansal etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlar, altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Altın fiyatları, kasım ayında ise dalgalı bir seyir izledi.

Kasım ayında 440 liraya kadar düştü

Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklemesiyle beraber kasım ayının başında 540,7 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmeler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması, küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artması, kasım ayında altının ons fiyatını baskılaması ve yurt içinde dolar kurundaki görülen gerilemeyle 440,2 lira seviyesine kadar indi.

Altının gram fiyatı, kasım ayını yüzde 11,3 düşüşle 447,2 lira seviyesinden tamamladı ve tarihi düşüş kaydetti. Dolar/TL'deki gerileme de altının gram fiyatındaki düşüşü de hızlandırdı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetiminin attığı adımların etkisiyle kasım ayında Türk lirası varlıklara yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

Aralık ayında yükselişe geçti

Kasım ayında kayda değer bir şekilde azalan altın fiyatları, aralık ayının ilk haftasında yükselişe geçti.

Analistler, Kovid-19 salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, dolar endeksindeki düşüş eğiliminin altının ons fiyatını desteklemesiyle, gram altında da yükselişler görüldüğünü kaydetti.

Aralık ayının ilk haftasında yüzde 3,1 yükselerek 461,4 liraya, altının ons fiyatı ise yüzde 3,4 artarak 1.838.79 dolara çıktı.

AA



