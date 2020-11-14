Kasım ayında bakım başkadır

Kasım ayı ile birlikte havalar soğudukça kapalı alanlarda ısıtma başladı. Doğal olarak iç mekandaki bitkiler sıcaktan etkileniyor. Zarar görme ihtimalleri artıyor. Isınan ortamda yaprakları yoluyla aşırı su kaybetmeye başlayan bitkilerinize bir iyilik yapın. Onları, yapraklarına su püskürterek nemlendirin. Menekşeler hariç. Hava soğuk diye bitkileri radyatör üstüne, yaprakları cama değecek şekilde yakına, perde ile cam arasına koymayın. Fazla sıcaktan sararan, düşen yaprakları, geçen çiçekleri hastalık oluşturmaması için bitkiden uzaklaştırın.

Işık biraz daha ışık

Yarı gölge ve gölgede bulunan bitkileri ayda bir kez ışıklı bir alana alabilirsiniz. Bitkileri arada bir kendi ekseni etrafında ışık alan yöne döndürmek formunu korumak açısından faydalıdır. Ortamın ısısını düşürmeden ve cereyanda bırakmadan bitkiyi havalandırmak da kasımda yapılacaklardan biri. Kökleri saksıdan çıkacak kadar büyümüş bitkilerinizi bir boy büyük saksıyla değiştirebilirsiniz.

Kokina al evin olsun

Yılbaşı yaklaştığında etrafta kokinaları görmeye başlayacasınız. Hani şu dikenli yapraklara tutturulmuş, kırmızı tomurcuklardan oluşan güzel çiçek. Şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği hakkındaki bir efsane de şöyle: Yılbaşından önce aldığınız kokina çiçeğinin yeni yıla kadar renginde değişim olmazsa sizi ev sahibi yapacağına inanılıyor. Denemeye değer... Ev olmasa da vazoda güzel duran bu çiçek, evinize ve sofralarınıza şıklık katacaktır.

Neydim ne oldum?

Aslanağzı çiçekleri dayanıklıdır. Rengarenk çiçekleriyle bahçeleri süsler. Çocukken çiçekleri sıkıştırıp, ağzını açıp kapatıyormuş gibi yaparak konuşturarak eğlenirdik. Ama bu güzelim çiçekler, kuruyup da tohum keseleri oluşturduklarında eski güzelliklerinden uzaklaşıyor. Adeta kuru kafaya benzeyen tohum keseleri ürkütücü görünüyor desek yeri.

Kuru dallar arasında

Kuruyan dalları ve sararan yaprakları sonbahar dekorasyonunuzun bir parçası yapmak iyi bir fikir olabilir. Büyük cam vazolarda dalları, kozalaklar, deniz kabukları, mumlarla kombinlemek mümkün.