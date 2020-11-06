Yemek Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Yemek

Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Balık, beslenme listemizde muhakkak olması gereken ve haftada en az 2 kere tüketmemiz gereken bir yiyecektir. Her ay farklı balık sezonu gelir ve taze taze balık yeme imkanımız olur. Kasım ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Kasım ayı balıkları haberimizde.

06 Kasım 2020, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Kasım ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Kasım ayı balıkları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kasım ayı balıkları

  • Uskumru
  • Lüfer
  • Hamsi
  • Barbun
  • Mercan
  • Levrek
  • Torik
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