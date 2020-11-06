Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketimi sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her ay balık sezonunda farklı tür balıklar tutulur ve hepsi sağlığımız için önemli besin kaynaklarıdır. Kasım ayında hangi balık yenir merak mı ediyorsunuz? Kasım ayı balıkları haberimizde.

Kasım ayı balıkları

Uskumru

Lüfer

Hamsi

Barbun

Mercan

Levrek

Torik



