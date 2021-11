Kasım ayı ile birlikte, birbirinden lezzetli balıklar, sofralarda daha fazla yer almaya başladı. Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de doğal ortamlarında yetişen balıklar, her gün balıkçıların ağlarını dolduruyor, pek çok çeşidi bulunan derya kuzuları da tezgahlarda görücüye çıkıyor. Ancak balık alırken, hangi ayda olunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Zira, her balık her mevsimde aynı lezzete sahip olmayabiliyor. İşte, kasım ayında yenmesi gereken balıklar…

KASIM AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Kasım ayı, eylül ayında başlayan balık mevsiminin artık daha da yoğunlaşmaya başladığı bir döneme denk gelir. Hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte, balık tüketimi bu ayda daha da artar.

Kasım ayında palamut, lüfer, sarıağız, orfoz, torik, tekir, kefal, uskumru, yayın ve sazan balıkları oldukça lezzetlidir. Bununla birlikte, lüfer sevenler, bu balığın en lezzetli zamanının kasım ve aralık ayı olduğunu unutmamalıdır.

Diğer yandan Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu dönemdir.

HANGİ AYDA HANGİ BALIKLAR YENMELİ?

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Tekir, çinekop, kırlangıç ve kefal, ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Tekir, çinekop, kırlangıç ve kefal, ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır. Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Gümüş, tekir, izmarit, hamsi, kalkan, torik, mersin, levrek ve kefal şubat ayında lezzetlidir.

Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Gümüş, tekir, izmarit, hamsi, kalkan, torik, mersin, levrek ve kefal şubat ayında lezzetlidir. Mart: İzmarit, gümüş, kalkan, mezgit, kaya balığı, levrek, kefal, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

İzmarit, gümüş, kalkan, mezgit, kaya balığı, levrek, kefal, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır. Nisan: İzmarit, gümüş, mersin, kalkan, levrek, barbun, kaya balığı ve kefal lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar levrek, kalkan, mercandır.

İzmarit, gümüş, mersin, kalkan, levrek, barbun, kaya balığı ve kefal lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar levrek, kalkan, mercandır. Mayıs: İzmarit, gümüş, mersin, mercan, levrek, mezgit, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Istakoz, barbun, tekir, levrek, dil balığı, kılıç, pavurya, karides, kırlangıç, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

İzmarit, gümüş, mersin, mercan, levrek, mezgit, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Istakoz, barbun, tekir, levrek, dil balığı, kılıç, pavurya, karides, kırlangıç, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir. Haziran: Akya, mercan, kaya balığı, orkinos, mersin, sardalya ve orfoz, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

Akya, mercan, kaya balığı, orkinos, mersin, sardalya ve orfoz, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır. Temmuz: Çinekop, sardalya, akya, sarıağız, kaya balığı, orkinos, sinarit ve trança bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

Çinekop, sardalya, akya, sarıağız, kaya balığı, orkinos, sinarit ve trança bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir. Ağustos : Sarıağız, çinekop, kaya balığı, sinarit, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

: Sarıağız, çinekop, kaya balığı, sinarit, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır. Eylül: Sardalya ve kılıç balıkları hala lezzetlidir. Kolyoz, lüfer, barbun, izmarit, çipura, çinekop, uskumru, kırlangıç ve kılıç eylül ayında da çok bol avlanır.

Sardalya ve kılıç balıkları hala lezzetlidir. Kolyoz, lüfer, barbun, izmarit, çipura, çinekop, uskumru, kırlangıç ve kılıç eylül ayında da çok bol avlanır. Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır. Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve aralık lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır. Aralık: Uskumru , lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.