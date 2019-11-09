Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte Kasım ayı sebze ve meyveleri...