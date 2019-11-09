Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte Kasım ayı sebze ve meyveleri...
Kış mevsiminin habercisi kasım ayı itibariye karnabahar, brokoli, pırasa, ıspanak ve çok daha fazla kış sebzesi pazar tezgahlarında yerini almaya başladı. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan kasım ayı sebze ve meyveleri....
Kasım ayı sebzeleri
- Bal kabağı
- Brüksel lahanası
- Brokoli
- Havuç
- Karnabahar
- Turp (kırmızı, siyah, beyaz)
- Şalgam
- Pırasa
- Ispanak
- Yer elması
- Lahana (kırmızı, beyaz)
- Kereviz
- Pancar
- Kara lahana
Kasım ayı meyveleri
Rengarenk renkleriyle tezgahları süsleyen kokuları gibi tatları da nefis olan kasım ayı meyvelerine bir göz gezdirelim:
- Ayva
- Elma
- Yerli muz
- Ceviz
- Nar
- Zeytin
- Kızılcık
- Kuşburnu
- Kestane
- Greyfurt
- Alıç
- Mandalina
- Armut
- Üzüm
- Frenk üzümü
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