Yemek Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Yemek

Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.

06 Kasım 2020, Cuma 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Kasım ayı sebze ve meyveleri...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kasım ayı sebzeleri

  • Yer elması
  • Kereviz
  • Pırasa
  • Beyaz lahana
  • Kırmızı lahana
  • Brüksel lahanası
  • Kırmızı turp
  • Karnabahar
  • Havuç
  • Ispanak
  • Şalgam
  • Pancar

Kasım ayı meyveleri

  • Mandalina
  • Greyfurt
  • Trabzon hurması
  • Elma
  • Armut
  • Muz
  • Kuşburnu
  • Ayva
  • Zeytin
  • Nar
  • Balkabağı
İlgili Haberler
Orijinal tarif: Katmer nasıl yapılır?Tatlıların baş tacı: Kedidili bisküvisi tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Tabuları yıkan bir şef: Fatih Tutak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (06 Kasım 2020)