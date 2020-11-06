Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?
Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.
06 Kasım 2020, Cuma 16:43 Son Güncelleme:
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Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Kasım ayı sebze ve meyveleri...
Kasım ayı sebzeleri
- Yer elması
- Kereviz
- Pırasa
- Beyaz lahana
- Kırmızı lahana
- Brüksel lahanası
- Kırmızı turp
- Karnabahar
- Havuç
- Ispanak
- Şalgam
- Pancar
Kasım ayı meyveleri
- Mandalina
- Greyfurt
- Trabzon hurması
- Elma
- Armut
- Muz
- Kuşburnu
- Ayva
- Zeytin
- Nar
- Balkabağı
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