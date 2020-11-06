Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Kasım ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Kasım ayı sebze ve meyveleri...

Yer elması

Kereviz

Pırasa

Beyaz lahana

Kırmızı lahana

Brüksel lahanası

Kırmızı turp

Karnabahar

Havuç

Ispanak

Şalgam

Pancar

Mandalina

Greyfurt

Trabzon hurması

Elma

Armut

Muz

Kuşburnu

Ayva

Zeytin

Nar

Balkabağı



