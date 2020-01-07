Kasım Süleymani defnedildi

İran'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için öğle saatlerinde İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törende yaşanan izdiham sebebiyle ertelenen defin işlemleri gerçekleşti.

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İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, İran’ın Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde izdiham çıkmıştı. Yerel medya izdihamda ölü ve yaralıların olduğunu belirtmiş ve İran devlet televizyonuna bilgi veren Acil Durum Teşkilatı yetkilileri ise ölü ve yaralı sayısı konusunda çok fazla söylenti olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, teşkilatın konuyla ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.

Kasım Süleymani, ABD Başkanı Trump'ın verdiği emir sonrası Bağdat'da öldürülmüştü.

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