ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği bir saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Tahran, pek çok diplomatik krizde sergilediği sert tavrını koruyarak 'intikam' sözü verdi. Diğer ülkelerden ise tepkiler gecikmedi.

ABD'nin Süleymani'yi öldürmesini İran'ın bölgedeki askeri kışkırtmalarının bir sonucu olarak niteledi. Hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, "ABD'nin çıkışı, İran'ın sorumlu olduğu bir çok askeri provokasyonlara karşı bir cevap“ diyerek tarafları soğukkanlı bir tutum sergilemeye davet etti. Demmer, İran'ın yarattığı askeri krizlere örnek olarak İran'ın Basra Körfezi'nde petrol tankerlerine el koymasını, Irak'taki koalisyon güçlerine ve ABD Büyükelçiliği'ne saldırıları örnek gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger, Irak'ın çatışmaların içine çekilerek istikrarsızlığa sürüklenmesine karşı uyarıda bulundu. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü Christina Routsi ise, Irak'taki Alman askerlerini çekip çekmeyecekleri sorusunu yanıtsız bıraktı "Tehlikeli gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Irak'ta hükümetin çağrısı üzerine 130 askerimiz görev yapıyor. Bu askerlerin hareket alanını sınırlayacağız. Askerler Taci ve Bağdat bölgesinde askeri bölge dışına çıkamayacak. Biz eğitime devam ediyoruz. Askerlerimizin güvenliği en önce geliyor. Gelişmeleri çok yakından izliyoruz“ demekle yetindi.

İngiltere de yaşananlara çekimser bir yorum yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin liderliğindeki Kudüs Gücü'nün teşkil ettiği 'saldırgan tehdidin daima fakında olduklarını' bildirdi. "(Süleymani'nin) Ölümünün ardından bütün tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Raab, "Daha fazla çatışma hiçbirimizin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulundu. Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre şu an İngiltere'nin Ortadoğu'da 400 civarında askeri bulunuyor. Irak'ta ise 400 askeri personel görev alıyor.

Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin operasyonu, 'Bölgede tansiyonu yükseltecek maceracı bir adım' olarak tanımlandı. Açıklamada, 'kendini İran'ın ulusal çıkarlarını korumaya adamış bir isim' olarak nitelenen Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran halkına başsağlığı dilendi.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, Alman RTL gazetesşne yaptığı açıklamada, "Daha tehlikeli bir dünyaya uyandık" diyerek Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. "Korktuğumuz gerçekleşti: ABD ile İran arasında gerilim artıyor. Öncelik bölgenin istikrara kavuşması." diyen de Montchalin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve diğer üst düzey yetkililerin bölgedeki aktörlerle görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. De Montchalin "Bizim rolümüz taraf tutmak değil, ama herkesle görüşüp konuşmak." dedi.



















