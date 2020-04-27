Kasımpaşa antrenmanlara başladı
Corona virüs salgını nedeniyle liglere verilen ara sonrası Kasımpaşa antrenmanlara bugün başladı.
27 Nisan 2020, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
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Kemerburgaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman akşam saatlerinde başladı. Antrenmanda, sosyal mesafe kuralları sıkıca uygulandı ve hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. İdman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmaları ile tamamlandı.
Hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile devam edecek.
İSTANBUL (İHA)