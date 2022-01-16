12'nci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Ahmet Engin ortaladı, Hajradinovic’in kafa vuruşu sol direkten döndü, Ben Ouanes meşin yuvarlağı ayak içiyle boş kaleye gönderdi: 0-1.

27'nci dakikada Ben Ouanes ortaladı, kaleci Okan Kocuk topu yumrukla uzaklaştırdı. Topu alan Travnik’in boş kaleye gönderdiği top üst direğe çarpıp auta gitti.

30'uncu dakikada ceza sahası yayı içinde rakibine sert giren Pelupessy, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

35'inci dakikada Giresuspor’un geliştirdiği ilk ciddi atakta Hayrullah sol kanattan ortaladı, Diabete’in vuruşu defanstan döndü, dönen topu tekrar kontrol eden Diabete bu defa kaleciyi geçemedi.

41'inci dakikada sağ kanattan Aziz Behich topu yerden ceza alanı içine gönderdi, Balde gelişine vurdu, Ertuğrul parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

63'üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Balde topu elle kontrol etti. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Mustafa Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımının ikinci golüne imza attı: 0-2.

72'nci dakikada Giresunspor’da Perez uzaklardan şansını denedi, yerden seken topu kaleci Ertuğrul son anda kornere gönderdi.

85'inci dakikada sağ kanattan Champness ortaladı, Umut'un kafa vuruşu üst direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Çotanak

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Hayrullah (Dk. 65 Suleymanov), Diarra, Perez, Aziz Behich, Pelupessy, Flavio, Sergio (Dk. 74 Umut), Zeki Yavru, Diabete (Dk. 82 Champness), Balde

KASIMPAŞA: Ertuğrul - Hadergjonaj, Tarkan, Brecka Eren, Doğucan, Travnik (Dk. 77 Mamadou), Ahmed (Dk. 77 Donk), Ben Ouanes, Ahmet Engin (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Umut Bozok (Dk. 89 Mehmet Yıldırım)

GOLLER: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 63 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Pelupessy (GZT Giresunspor)









Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)