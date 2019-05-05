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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 106 dakika oynandı

Kasımpaşa-Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka, VAR kararları ve yaşanan sakatlıklardan dolayı ilk yarıda 7, ikinci yarıda 9 dakika uzayarak toplamda 106 dakika oynandı

05 Mayıs 2019, Pazar 02:21
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 106 dakika oynandı

Süper Lig’de oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakası toplamda 106 dakika sürdü.

Maçta yaşanan sakatlıklar ve VAR kararları sebebiyle oyun bir çok kez dururken, müsabaka ilk yarıda 7 dakika uzadı.

Maçın ikinci yarısında atılan gollerde de VAR’a başvurulmasından dolayı müsabakaya 9 dakika eklendi. Toplamda 16 dakika uzayan maç 106 dakika sürdü. 

İSTANBUL (İHA)

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