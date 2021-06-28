Futbol Kasımpaşa kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Kasımpaşa kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Futbol

Kasımpaşa kaleci Harun Tekin'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak Fenerbahçe'de oynayan tecrübeli file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna kattı.

28 Haziran 2021, Pazartesi 19:34 Son Güncelleme:
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen 32 yaşındaki kaleci ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi korudu.

AA

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