Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen 32 yaşındaki kaleci ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Harun Tekin, Süper Lig'de 159 karşılaşmada kaleyi korudu.

AA



