Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Kayserispor'u konuk eden lacivert-beyazlı ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı takım 12. dakikada Gavranovic'le öne geçti. 14'te Yasir Subaşı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası skora denge geldi: 1-1.

Umut Bozok yine boş geçmedi

Atak futbolunu sürdüren İstanbul temsilcisi, 36'da Umut Bozok'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 52'de sahne alan Ahmet Ergin skoru ilan etti: 3-1.

Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 27'ye yükseltirken, Kayserispor 31 puanda kaldı.