Kasımpaşa, Kayserispor'u da geçti: Üst üste 5. galibiyet
Kasımpaşa alt sıralardan kurtulma yarışında büyük adımlar atmaya devam ediyor. Son 5 maçını da kazanan Kasımpaşa, son olarak Kayserispor'u da geçti ve 5 haftada 15 puan topladı.
23 Ocak 2022, Pazar 16:07 Son Güncelleme:
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Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında Kayserispor'u konuk eden lacivert-beyazlı ekip, rakibini 3-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı takım 12. dakikada Gavranovic'le öne geçti. 14'te Yasir Subaşı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası skora denge geldi: 1-1.
Umut Bozok yine boş geçmedi
Atak futbolunu sürdüren İstanbul temsilcisi, 36'da Umut Bozok'un golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 52'de sahne alan Ahmet Ergin skoru ilan etti: 3-1.
Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 27'ye yükseltirken, Kayserispor 31 puanda kaldı.
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