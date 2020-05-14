Futbol Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide corona virüs tespit edildi

Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide corona virüs tespit edildi

Futbol

Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide corona virüs tespit edildi

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA


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