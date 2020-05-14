Kasımpaşa Kulübü'nde iki kişide corona virüs tespit edildi
Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
14 Mayıs 2020, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
AA