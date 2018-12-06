Kasımpaşa Kupa'da güldü
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Kasımpaşa, konuk olduğu Menemen Belediyespor’u 2-1 mağlup ett
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Eduok’un sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Özgür Çek’in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Pavelka’nın kafayla aktardığı topla buluşan Veysel Sarı’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
86. dakikada Serhat Baştan’ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Okan Baydemir’in şutunda top ağlarla buluştu: 1-2
RÖVANŞ İSTANBUL'DA
Karşılaşma, Kasımpaşa’nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık’ta İstanbul’da oynanacak.