Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin sözleşmesini uzattı
Kasımpaşa, teknik direktör Denizli'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Tecrübeli teknik adam, ligde takımıyla 8 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.
Bu haberi de okudularKasımpaşa tüm kadrosuyla anlaşmaya vardı
AA