Kasımpaşa, sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmak isteyen Kasımpaşa'da teknik direktör belirlendi. Tayfur Havutçu'nun ardından yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu. Çapa daha önce 2011 yılında Kasımpaşa'da çalışmış ve 21 maçta 1.10 puan ortalaması yakalamıştı. Kulübün resmi açıklaması ise şu şekilde:

"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

Süper Lig'i tanıyor

Fuat Çapa Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği (2 kez), Kayseri Erciyesspor, Antayaspor, Boluspor ve Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Yurt dışında ise Maastricht, Roosendaal ve FV Will 1900 takımlarında görev yaptı.