Kasımpaşa, sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı
Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz geçtiğimiz günlerde Fuat Çapa ile anlaşmak üzere olduklarını açıklamıştı. Fuat Çapa, bugün itibarıyla resmen Kasımpaşa'nın başına geçti.
05 Şubat 2020, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmak isteyen Kasımpaşa'da teknik direktör belirlendi. Tayfur Havutçu'nun ardından yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu. Çapa daha önce 2011 yılında Kasımpaşa'da çalışmış ve 21 maçta 1.10 puan ortalaması yakalamıştı. Kulübün resmi açıklaması ise şu şekilde:
"Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"
https://twitter.com/kasimpasa/status/1225027059761795074
Süper Lig'i tanıyor
Fuat Çapa Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği (2 kez), Kayseri Erciyesspor, Antayaspor, Boluspor ve Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Yurt dışında ise Maastricht, Roosendaal ve FV Will 1900 takımlarında görev yaptı.