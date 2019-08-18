Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Her iki takımın da hedefi lige güzel bir başlangıç yapmak... Taraftar ise takımını bir an önce sahada görmek istiyor ve 'Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna cevap arıyor.