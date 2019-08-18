Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa kendi evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Her iki takımın da hedefi lige güzel bir başlangıç yapmak... Taraftar ise takımını bir an önce sahada görmek istiyor ve 'Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?' sorusuna cevap arıyor.
Süper Lig başladı, birçok takım ilk mücadelesini verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği haftada Trabzonspor 3 puan alabilmek için elinden geleni yapacak. Kasımpaşa ise kendi evinde güçlü rakibini sahadan eli boş göndermek istiyor. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat 21.45'te Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Kasımpaşa müsabakası öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı İstanbul’a hareket etmek için Trabzon Havalimanı’na geldi.
Teknik direktör Karaman ve futbolcular, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Tarifeli uçakla İstanbul’a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.
KASIMPAŞA
Kasımpaşa, Süper Lig’in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Trabzonspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri antrenmanı, 5’e 2 top kapma idmanının ardından pozisyon taktik çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.