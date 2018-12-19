Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27 ve 38’inci dakikalarda Mustafa, 34’üncü dakikada penaltıdan Koita ve 72’nci dakikada Eduok kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 84’üncü dakikada Serhat’tan geldi. Deplasmanda oynanan ilk maçı da 2-1’lik skorla kazanan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.