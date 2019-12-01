Kasımpaşa ve Kemal Özdeş yollarını ayırdı
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Kemal Özdeş ve Kasımpaşa yollarını ayırdı.
2019 Haziran ayında Kasımpaşa'nın başına geçen Kemal Özdeş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetimle ortak karar alarak takımda ayrıldı.
Kasımpaşa son olarak dün akşam Sivasspor'a 2-0 yenilmişti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."