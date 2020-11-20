Kasımpaşa, Konyaspor maçı öncesi büyük yara aldı. 7 oyuncusunun corona virüs testi pozitif çıkan Kasımpaşa, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyucnuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa 22 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Konyaspor'a konuk olacak.