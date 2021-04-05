Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır"

Aytaç dün akşam Kasımpaşa'ya Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartıştı.

NTV Spor'un haberine göre; soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada 28 yaşındaki futbolcu, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.



