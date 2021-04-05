Futbol Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Futbol

Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır"

Aytaç dün akşam Kasımpaşa'ya Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartıştı. 

NTV Spor'un haberine göre; soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada 28 yaşındaki futbolcu, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.


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