Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
05 Nisan 2021, Pazartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oyuncularımızdan Aytaç Kara disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır"
Aytaç dün akşam Kasımpaşa'ya Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.
Aytaç Kara, Kasımpaşa-Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber ile tartıştı.
NTV Spor'un haberine göre; soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada 28 yaşındaki futbolcu, Serkan Reçber’in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi’nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.
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