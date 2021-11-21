Fatih Karagümrük maçının son anlarında Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber’e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti

3-1 kaybedilen Karagümrük maçının ardından tribünler karıştı. Serkan Reçber de tribünlere tepki gösterince tatsız görüntüler yaşandı.

Reçber, görevinden istifa ettikten 2 ay sonra tekrar dönmüştü.