Futbol Kasımpaşa'da gerilim! Serkan Reçber taraftarla tartıştı

Kasımpaşa'da gerilim! Serkan Reçber taraftarla tartıştı

Futbol

Kasımpaşa'da gerilim! Serkan Reçber taraftarla tartıştı

Kasımpaşa kendi evinde Karagümrük'e 3-1 kaybetti. Kötü gidişin ardından Kasımpaşa'da tribünler, kulübe ikinci kez gelen CEO Serkan Reçber'e tepki gösterdi.

21 Kasım 2021, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük maçının son anlarında Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından tribünlerden Serkan Reçber’e tepkiler geldi. Kasımpaşalı taraftarlar Serkan Reçber ve yönetimi istifaya davet etti

3-1 kaybedilen Karagümrük maçının ardından tribünler karıştı. Serkan Reçber de tribünlere tepki gösterince tatsız görüntüler yaşandı.

Reçber, görevinden istifa ettikten 2 ay sonra tekrar dönmüştü.

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