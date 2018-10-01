İstanbul ekibi, 4-2'lik Trabzonspor yenilgisi sonrası 48 yaşındaki teknik adamın görevine sona erdi. İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerde oluşan fikir ayrılıkları sonucunda Teknik Direktörümüz ayrılık kararı almıştır.

Kendisine ve ekibine bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

Sportif Direktörü Bekir Nursal Bilgin"