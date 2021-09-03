Türkiye Kasımpaşa’da korkunç kaza! Otobüs durağına daldı! Yaralılar var…

Kasımpaşa’da korkunç kaza! Otobüs durağına daldı! Yaralılar var…

Türkiye

Kasımpaşa’da korkunç kaza! Otobüs durağına daldı! Yaralılar var…

İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari bir araç otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyenler arasında yaralananların olduğu öğrenildi.

03 Eylül 2021, Cuma 10:49 Son Güncelleme:
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Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre içlerinde araç sürücüsünün de olduğu 7 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 6 kişi ve araç sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen araç, durağa dalıyor. Durakta oturanlardan bazısı yere düşüyor. Çevredekiler kaza yerine koşarken, işyerindekiler de büyük korku yaşıyor.

Zeki GÜNAL / DHA

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