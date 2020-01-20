Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu görevinden istifa etti Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. 4 Aralık'ta Kasımpaşa'yla resmi sözleşme imzalayan Tayfur Havutçu, dün gece itibarıyla görevinden istifa etti. Kasımpaşa'da beklenen etkiyi yaratamayan Tayfur Havutçu, takımın başında 5 maça çıkmıştı.