Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu görevinden istifa etti
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. 4 Aralık'ta Kasımpaşa'yla resmi sözleşme imzalayan Tayfur Havutçu, dün gece itibarıyla görevinden istifa etti. Kasımpaşa'da beklenen etkiyi yaratamayan Tayfur Havutçu, takımın başında 5 maça çıkmıştı.
Kasımpaşa'nın Trabzonspor karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, ayrılığı beraberinde getirdi. 1 buçuk aydır takımın başında olan Tayfur Havutçu görevinden istifa etti.
Tayfur Havutçu yönetiminde 5 lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Ligde 1 yenilgi 4 mağlubiyet alan Havutçu'nun takımı, kupada ise 1 mağlubiyet 1 beraberlikle yetindi.
Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetime istifasını sunan 49 yaşındaki teknik adam, şu açıklamayı yaptı:
"Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim"