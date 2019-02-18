Kasımpaşa'da sezon sonu bir yıldız daha ayrılıyor. Mısırlı oyuncu Trezeguet sezon sonu için kulübün sahibi Turgay Ciner'den de izin aldı ve ayrılık vizesini kaptı.

MONCHENGLADBACH VE STUTTGART İZLEDİ

Galatasaray maçında attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçiren ancak iyi oyunu yeterli olmayan 24 yaşındaki oyuncuyu bu karşılaşmada iki Bundesliga kulübü Stuttgart ve Monchengladbach da izledi.

İki kulübün scout'larının olumlu rapor verdikleri belirtilirken, bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi ise edinilemedi.

Fanatik - Hakan Ateşler