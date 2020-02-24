Kasımpaşa’nın eski sportif direktörü Nursal Bilgin hayatını kaybetti

Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin, Denizlispor müsabakasında kalp krizi geçirdi. Lacivert-beyazlı ekibin Denizlispor ile karşılaştığı maçta tribünde müsabakayı takip eden eski sportif direktör Nursal Bilgin, mücadelenin 55. dakikasında fenalaştı. Tribünde bulunan kalp damar cerrahı Opr. Dr. Cüneyt Şelli ilk müdahaleyi yaparken, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan da sahaya ambulansın girmesi için maçı duraklattı. Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA-AA