Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra bir süredir teknik direktörü arayışındaydı. Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Fuat Çapa ile söz kestiklerini açıkladı.
04 Şubat 2020, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklama yaptı. Fuat Çapa ile görüştüklerini doğrulayan Öksüz, "İnşallah yarın teknik direktörlük konusunu kesinliğe kavuşturacağız” dedi.
Tayfur Havutçu ile yolların ayrılmasının ardından Kasımpaşa'yı teknik sorumlu Erkan Çoker idare ediyordu.
Fuat Çapa'nın kısa sürede imza atması bekleniyor. Çapa son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmış ve Eylül 2019'da takımdan ayrılmıştı.
https://twitter.com/kasimpasa/status/1224001578211909632