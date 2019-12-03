beIN Sports'un haberine göre Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'yla anlaştı. İstanbul ekibiyle 1,5 yıllık anlaşmaya varan Havutçu, daha önce Beşiktaş'ta iki kez teknik direktörlük yapmıştı.

2011 yılında Mart ayında takımın başına geçen Havutçu, sezon sonuna kadar görev yapmış, daha sonra sportif direktörlüğe geçmişti.

2012 Nisan ayında ikinci kez siyah beyazlı takımın başına geçen 49 yaşındaki futbol adamı yine sezon sonunda görevi bırakmıştı.

Beşiktaş haricinde 2016 Mart ile 2016 Haziran arasında Adana Demirspor'a çalıştıran Tayfur Havutçu, son olarak Türkiye Milli Takımı'nda antrenörlük yapıyordu.



