Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan Kasımpatı, yaz aylarında açan eşsiz güzellikteki çiçekleriyle tanınır. . Peki, Kasımpatı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kasımpatı çiçeği hikayesi nedir? Kasımpatı çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

KASIMPATI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kasımpatı çiçekleri; güneşli ya da yarı gölge mekanlarda tutulduğunda Kasımpatı daha iyi gelişir. Ufak budamalar isteyen kasımpatıların, kuruyan çiçeklerinin kesilmesi gerekir. Budamanın bir başka nedeni rüzgardır. Sonbaharda esen şiddetli rüzgarların bitkiyi tahrip etmemesin diyedir. Fakat yaz mevsiminde gelişmelerinde bir sıkıntı olmaz. Budama için tavsiye edilen vakit mayıs ayıdır. Sıkça su isteyen bir bitki türüdür. Tohum ekimi ocak ayından marta kadar devam eder. Saksıya dikilmesi adına çiçekli dönemi beklemek tavsiye edilir. Çiçeklenme dönemi yaz mevsiminde gerçekleşir.

Kasımpatı çiçeği; yaz mevsimlerinde çok sulanmaya gereksinim duyarken, kış mevsiminde aşırı bir şekilde sulanmayı sevmezler. Çiçek sulanırken, su toprağın tamamına ulaştırılmalı ve sürekli şekilde aynı gün ve aynı oranda yapılması gerekmektedir. Bilhassa kış mevsiminde yapılan sulamalarda, suyun oda sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Çiçeğin çiçekleri tam açılırsa, hafta üç defa sulamak gerekir. Yaşanan iklime göre de toprağın nemliliği kontrol edilerek sulama yapılmalıdır.

KASIMPATI ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kasımpatı çiçekleri; yaklaşık olarak 50 ile 150 santimetre yüksekliğindedir. Kasımpatının farklı renkleri olur. Bazı yerlerde ölümü sembolize eden bu çiçek, ülkemizde mutluluğun temsilcisidir.

KASIMPATI ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



