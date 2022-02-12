Türkiye Kask takmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kask takmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Türkiye

Kask takmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Bergama ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücünün kask takmadığı iddia edildi.

12 Şubat 2022, Cumartesi 00:44 Son Güncelleme:
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Kaza, 9 Şubat akşamı saat 23.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır Kocabıyık (26) idaresindeki motosikletin lastikleri, seyir halindeyken yolun kenarında bulunan mazgallara girdi. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, savrularak yolun yanındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, Bahadır Kocabıyık sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde polis ekipleri incelemede bulundu.

Yaşama tutunamadı

Öte yandan kaza esnasında kask takmadığı iddia edilen ve kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Bahadır Kocabıyık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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