Araçlar için kasko sigortası yaptırmak zorunda değil. Fakat buna rağmen en çok yaptırılan sigortalardan biri kasko sigortası. Aracın kaza yapması, çalınması, durur vaziyette ara çarpılması, yanması veya doğa olayları nedeniyle hasar alması gibi durumlarda kasko, araç sahibinin zararını karşılar. Tüm bu olaylar seçime bağlıdır ve diğer birçok etkenle beraber kasko ücretini etkiler. O halde kasko ücreti nasıl hesaplanır? Kasko fiyat hesaplama...

Kasko ücreti nasıl hesaplanır?

Kasko sigortası seçimi yaparken ücreti etkileyecek olan aracın motor hacmi, ek aksesuarları, markası, modeli, üretim yılı, kaza geçmişi, plakası ve araç sahibinin ehliyet süresi gibi detaylar bulunur.

Çoğu sigorta şirketi araçlar için paket halinde kasko sigortası satar. Paketlerin içinde temel şartlar yer alır ve ekleme çıkarmalar yaparak ek teminatlar konulabilir. Kasko son halini aldığında da nihai fiyat belirlenir.

Kasko ücreti belirlenirken yapılan ilk işlem aylık olarak yayınlanan ve tüm araçların modellerine ve yaşlarına göre değerlerinin belirlendiği araç kasko değeri listesinden yararlanmaktır.

Ana fiyat bu listeden belirlenir ve araç sahibinin yapacağı ekleme çıkarmalarla kasko ücreti son halini alır.



