Kasko ve konut poliçesi alanlara ‘Covid 19 yoğun bakım teminatı’

Yaş sınırı, bekleme süresi ve SGK’lılık şartı yok

Türk Nippon Sigorta’dan yapılan açıklamada, “Yaş sınırı yok, bekleme süresi yok. SGK’lı olma zorunluluğu dahi bulunmayan bu yeni ek teminat ile Türk Nippon Sigorta bu zorlu dönemde de sigortalılarının her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ediyor” denildi.

Kasko, konut, ferdi kaza poliçelerinde, Covid-19 Yoğun Bakım Teminatı’nın sektörde bir ilk olduğunu belirten, Türk Nippon Sigorta Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Yasemin Özel, “Evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için büyük bir yenilik sunduk. Ayrıca, bu tip yeniliklerle acentelerimizi de desteklemeye ve satış olanaklarını artırmaya çalışıyoruz” dedi.



