Kasko ve konut poliçesi alanlara ‘Covid 19 yoğun bakım teminatı’
Türkiye’yi mart ayından bu yana etkilemeye başlayan corona virüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Salgının en başından beri, bireylerin yanında yer alan ve Covid-19 teminatını, sağlık sigortası poliçelerine dahil eden sigorta şirketlerinin yeni ürün ve hizmetler konusunda çalışmaları sürüyor. Son olarak, hayat dışı sektörde faaliyet gösteren Türk Nippon Sigorta, kasko, konut ve ferdi kaza poliçesi yaptıracak sigortalılara ücretsiz Covid-19 yoğun bakım teminatı sunmaya başladı.
07 Aralık 2020, Pazartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Yaş sınırı, bekleme süresi ve SGK’lılık şartı yok
Türk Nippon Sigorta’dan yapılan açıklamada, “Yaş sınırı yok, bekleme süresi yok. SGK’lı olma zorunluluğu dahi bulunmayan bu yeni ek teminat ile Türk Nippon Sigorta bu zorlu dönemde de sigortalılarının her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ediyor” denildi.
Kasko, konut, ferdi kaza poliçelerinde, Covid-19 Yoğun Bakım Teminatı’nın sektörde bir ilk olduğunu belirten, Türk Nippon Sigorta Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Yasemin Özel, “Evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için büyük bir yenilik sunduk. Ayrıca, bu tip yeniliklerle acentelerimizi de desteklemeye ve satış olanaklarını artırmaya çalışıyoruz” dedi.
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