Kaskoda hareketlilik başladı

Otomotiv sektöründe yaşanan daralma ile birlikte dolaylı olarak sigortacılık sektöründe kasko branşında da rakamlara yansıdı. Özellikle pandeminin yoğun olarak yaşandığı Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde kasko branşında gerek yeni poliçe satışlarında gerekse yenilemelerde düşüşler dikkat çekti. Haziran ayında başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte kasko branşında normale dönüşün başladığını dile getiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen; bankaların taşıt kredilerinde uyguladıkları faiz oranlarını düşürmesi ile birlikte artan araç satışlarının kasko branşını olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.

Tazminat ödemeleri azaldı

Salgının yarattığı en büyük değişimin tazminat ödemelerinde görüldüğüne dikkat çeken Uğur Gülen; “Yılın ilk üç ayında 1 milyar 371 milyon lira olan tazminat ödemeleri, yılın ikinci üç ayında yüzde 37.8 azalarak 852.6 milyon lira oldu. Ödeme yapılan dosya sayısı da yüzde 46.7 azalarak 394 bin 91’den 210 bin 43 adede indi. Çalışma hayatının eve taşınmasıyla, özellikle Nisan ve Mayıs’ta otomobiller park alanlarında kalınca hasarlar nedeniyle ödenen tazminat yüzde 42.8 azalarak 958.6 milyon liradan 548.8 milyon liraya düştü. Tazminat ödemeleri kamyonette yüzde 31.9; çekicide yüzde 11.4, kamyonda yüzde 15.8, minibüste yüzde 55, römorkta yüzde 25.2, küçük otobüste yüzde 54.5 düştü. Takside ise düşüş yüzde 72’yi buldu’’ diye konuştu.



