Kaşlarınızı şekillendirin

Kaşlarında yapay görünümden uzak, boyutlu ve dokulu bir görünüm arayanlar için pratik bir yardımcı olan Fool Proof hafif formülü sayesinde kaşlara zarar vermiyor.Kaş tellerinin aralarındaki boşlukları hafifçe doldurmak için aplikatörün nazikçe kaşlar üzerinde gezdirilmesiyle saniyeler içerisinde arzu edilen görünüme ulaşılabiliyor.İstenilen yoğunluk elde edilene kadar üst üste uygulanabilen ürün, açık tenliler için No.1, orta açıklıkta tenliler için No.3 ve koyu tenliler için No.5 olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.Kaşın başlangıç ve bitiş noktalarında yapaylıktan uzak bir görünüm elde edebilmek için her ürün iki farklı tondan oluşuyor.