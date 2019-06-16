Kaslı fotoğrafı sosyal medyayı sallayan Biricik Suden konuştu!

Kaç yıldır spor yapıyorsunuz?

45 yıldır sporla iç içeyim. Anne-babam, küçükken ‘Dersini çalıştın mı?’ diye değil, ‘Bugün yürüyüş yaptın mı?’ diye sorarlardı. Annem 92 yaşında. Haftanın 3 günü spor salonunda.

Bu vücuda nasıl sahip oldunuz?

Salonda ağırlık çalışıyorum, body building, kürek, Tai Chai, Muay Tai, kardiyo düzenli yaptığım diğer sporlar. Haftanın 4 günü, 9-10 saat mutlaka spordayım.

Biricik Suden, Uzakdoğu sporlarında da ustalaştı.

Beslenme sisteminiz nasıl? Vitamin ya da takviye kullanır mısınız?

Protein tozları çok yanlış, içmem. Ama vitamin alıyorum. Her gün sadece 100 gram karbonhidrat yerim. Şekerli gıdaları ağzıma sürmem. Meyve çok az tüketirim. Protein ve sebze ağırlıklı beslenirim. Akşam 17.00’den sonra asla yemek yemem.

Eşiniz Mazhar Bey bu halinize ne diyor?

Instagram’a fotoğraf koyduğumda ‘Sana nazar değecek, üzüleceğim’ diyor. Her paylaşımda nazar duası okuyup üflüyor. Aslında Mazhar süper kıskançtır, ama böyle fotoğraflara değil de, başka şeylere takar. Diyelim ki, arkadaşlarla güzel sohbet içindeyim ve kahkaha atıyorum. İşte bunu kıskanır! ‘Demek ben yanında yokken eğleniyorsun öyle mi?’ der.

Mazhar Alanson-Biricik Suden

Bu kadar yoğun spor yapmanızın nedeni beğenilmek arzusu mu?

Asla değil. Sporu güzellik, incelik, gençlik için yapmıyorum. Ruh sağlığıma iyi geliyor. Mazhar’la evde kavga ettiğimizde hemen koşuya çıkıyorum. Döndüğümde neden kavga ettiğimizi unutmuş oluyorum. Mazhar ‘Biraz evvel bağıran, bana kötü konuşan kadın sen değilsin, sen deli misin?’ diye soruyor.

Biricik Suden'in 92 yaşındaki annesi haftanın 3 günü aletli jimnastik yapıyor.

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