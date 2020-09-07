Magazin Kaslı Zeynep Sever Demirel

Kaslı Zeynep Sever Demirel

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Kaslı Zeynep Sever Demirel

Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever, Bodrum tatiline devam ediyor.

07 Eylül 2020, Pazartesi 09:38 Son Güncelleme:
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Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Sever, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Sever, kaslı vücudu sayesinde takipçilerinden yüzlerce beğeni mesajı aldı.

'Bize de öğret Zeynep Abla'

Öte yandan yaz aylarını kızlarıyla geçiren Zeynep Sever Demirel, küçük kızı Yeda'ya evlerinin havuzunda yüzme öğretmişti. Bir saatte öğrenen Yeda, annesini mutlu ederken, Demirel bu anları takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram’taki takipçileri, “Bize de öğret Zeynep Abla” diye mesajlar yazmıştı.


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