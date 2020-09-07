Kaslı Zeynep Sever Demirel

Eşinin takımla çalışmalarını sürdürdüğü için iki kızıyla teknede zaman geçiren Sever, bikinili çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Sever, kaslı vücudu sayesinde takipçilerinden yüzlerce beğeni mesajı aldı.

'Bize de öğret Zeynep Abla'

Öte yandan yaz aylarını kızlarıyla geçiren Zeynep Sever Demirel, küçük kızı Yeda'ya evlerinin havuzunda yüzme öğretmişti. Bir saatte öğrenen Yeda, annesini mutlu ederken, Demirel bu anları takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram’taki takipçileri, “Bize de öğret Zeynep Abla” diye mesajlar yazmıştı.







