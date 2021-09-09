Türkiye Kaş'ta orman yangını

Kaş'ta orman yangını

Türkiye

Kaş'ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

09 Eylül 2021, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi. 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ahmet ACAR/DHA


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