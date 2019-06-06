Kaş’ta uluslararası biz caz festivali doğuyor!

Kaş Caz Festivali’nde müziğin yanı sıra gastronomi atölyeleri, sosyal etkinlikler, bedensel farkındalık ve yürüyüş aktiviteleri, yelkencilik ve dalış gibi doğa sporları festival boyunca bölgeye yayılacak.

Yelkenini Akdeniz rüzgarı ile dolduran, rotasını güzel müziğe çevirmiş, enerjisini doğadan alan Kaş Caz Festivali’nde yerli müzisyenlerin yanı sıra uluslararası isimlerin de olduğu festival programı yakında açıklanacak.

Kaş Marina’da ilk kez gerçekleşecek olan festivalin detaylı programı ve biletlerle ilgili bilgiler ilerleyen günlerde açıklanacak.